Ферстаппен презентував "консервативний" шолом на сезон-2023
Гоночний шолом на прийдешній сезон Формули-1 показав дворазовий чемпіон Макс Ферстаппен із команди "Ред Булл".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter пілота.
Нідерландський пілот отримав новий головний убір на сезон-2023 Королівських автоперегонів. Сам гонщик назвав шолом "поверненням до коріння з олдскульнішим дизайном".
"Кольори, як бачите, трохи змінилися в порівнянні з торішніми. З'явилися червона та синя барви. Позаду невелике оновлення. Хочеться додати більше зірок (символів чемпіонських титулів – ред.), та поки я задоволений", – розповів Ферстаппен.
Копії гоночного шолому вже доступні для передзамовлення в персональному магазині атрибутики 2-разового чемпіона. Міні-шолом у пропорції 1:2 вартує майже 165 євро, а в пропорції 1:4 – 64,95 євро. Торішні варіанти продають на "п'ятірку" дешевше.
У найближчий вікенд на трасі "Сахір" у Бахрейні відбудуться передсезонні тести. Перший гран-прі пройде там же 3-5 березня. Торік стартовий етап виграв пілот "Феррарі" Леклер, а Ферстаппен завершив виступи достроково через проблеми з паливною системою.
New season, new helmet— Max Verstappen (@Max33Verstappen) February 21, 2023
For this year’s helmet I wanted to go back to the roots a bit more, with a more old-school design.
Looking forward to racing with this one
Mini helmets are now available for pre-order on https://t.co/46lRXQtA7q https://t.co/6Qz7ARmfid pic.twitter.com/YhadVuC5lE
До слова, раніше "Феррарі" показала болід SF23 на прийдешній сезон Формули-1.
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