Ферстаппен представил "консервативный" шлем на сезон-2023

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter пилота .

Нидерландский пилот получил новый головной убор на сезон-2023 Королевских автогонок. Сам гонщик назвал шлем "возвращением к корням с более олд-скульным дизайном".

"Цвета, как видите, немного изменились по сравнению с прошлогодними. Появились красный и синий цвета. Позади небольшое обновление. Хочется добавить больше звезд (символов чемпионских титулов – ред.), но пока я доволен", – рассказал Ферстаппен.

Копии гоночного шлема уже доступны для предзаказа в персональном магазине атрибутики 2-кратного чемпиона. Мини-шлем в пропорции 1:2 стоит почти 165 евро, а в пропорции 1:4 – 64,95 евро. Прошлогодние варианты продают на "пятерку" дешевле.

В ближайший уикенд на трассе "Сахир" в Бахрейне состоятся предсезонные тесты. Первый гран-при пройдет там же 3-5 марта. В прошлом году стартовый этап выиграл пилот "Феррари" Леклер, а Ферстаппен завершил выступления досрочно из-за проблем с топливной системой.