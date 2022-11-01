Ферстаппен потрапив у топ-500 багатіїв Нідерландів: які статки чемпіона Формули-1

Пілот "Ред Булла" опинився у переліку найбільших товстосумів на батьківщині. Він наймолодший учасник рейтингу топ-500.

Статки Ферстаппена оцінили на 120 млн євро. Наразі гонщик опинився наприкінці списку багатіїв. Зарплата нідерландця склала всього 30 млн у євровалюті, а решта – доходи від спонсорських угод. Чемпіон співпрацює з Jumbo, CarNext, Viaplay та низкою інших компаній.

Нагорі рейтингу найбагатших людей Нідерландів залишилася Шарлен де Карвалью-Хайнекен. Донька Фредді Хайнекена контролює 25% акцій другого в світі виробника пива Heineken і має активів на понад 13 млрд євро.

Раніше екс-пілот "Ред Булла" Ріккардо наблизився до співпраці з "Мерседесом". Австралієць після сезону-2022 покине "Макларен" і, найімовірніше, стане тест-пілотом одного з грандів Формули-1.