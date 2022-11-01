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Ферстаппен потрапив у топ-500 багатіїв Нідерландів: які статки чемпіона Формули-1

Фото: Макс Ферстаппен став наймолодшим у переліку товстосумів (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорців

Дворазовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен став наймолодшим мільйонером у списку найбагатших людей Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Racing News 365.

Пілот "Ред Булла" опинився у переліку найбільших товстосумів на батьківщині. Він наймолодший учасник рейтингу топ-500.

Статки Ферстаппена оцінили на 120 млн євро. Наразі гонщик опинився наприкінці списку багатіїв. Зарплата нідерландця склала всього 30 млн у євровалюті, а решта – доходи від спонсорських угод. Чемпіон співпрацює з Jumbo, CarNext, Viaplay та низкою інших компаній.

Нагорі рейтингу найбагатших людей Нідерландів залишилася Шарлен де Карвалью-Хайнекен. Донька Фредді Хайнекена контролює 25% акцій другого в світі виробника пива Heineken і має активів на понад 13 млрд євро.

Раніше екс-пілот "Ред Булла" Ріккардо наблизився до співпраці з "Мерседесом". Австралієць після сезону-2022 покине "Макларен" і, найімовірніше, стане тест-пілотом одного з грандів Формули-1.

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен здобув перемогу в Мексиці після старту перед дуетом із "Мерседеса".

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Формула-1