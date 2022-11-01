ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екс-пілот "Ред Булла" домовився про перехід у "Мерседес", – інсайдер

Новость на русском →
Бреклі, Вівторок 01 листопада 2022 12:05
Екс-пілот "Ред Булла" домовився про перехід у "Мерседес", – інсайдер Фото: Даніель Ріккардо та Ландо Норріс (facebook.com/McLaren.Racing)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений гонщик "Макларена" Даніель Ріккардо перейде до стайні "Мерседес" перед сезоном-2023 у Формулі-1.

Про це заявив журналіст Дітер Ренкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Racing News 365.

Австралійський пілот стане резервістом команди з Бреклі. Сторони нібито вже домовилися про співпраці та невдовзі підпишуть контракт.

Ріккардо буде тест-пілотом "Мерседеса". Окрім того, угода передбачатиме опцію виступів 33-річного гонщика в гран-прі за необхідності. Сам австралієць раніше відхрещувався від можливого переходу в табір одного з грандів Королівських автоперегонів.

"Мерседес" зацікавлений у підписанні Ріккардо, оскільки впродовж короткого часу втратив обох тест-пілотів. Зокрема, чинний чемпіон Формули E Стоффель Вандорн перебрався в "Астон Мартін" у тому ж статусі, а колишній чемпіон "електричної" Формули Нік де Вріз стане бойовим пілотом "Альфа Таурі".

Даніель Ріккардо розпочав виступи у Формулі-1 ще в сезоні-2011 за кермом HRT. Потім він захищав кольори "Торо Россо", "Ред Булла", "Рено". Нинішній сезон – другий у "Макларені". В активі австралійського гонщика 35 набраних очок цьогоріч.

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен здобув перемогу в Мексиці після старту перед дуетом із "Мерседеса".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Mercedes Формула-1
NEWS
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
DAILY
Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні