Екс-пілот "Ред Булла" домовився про перехід у "Мерседес", – інсайдер

Досвідчений гонщик "Макларена" Даніель Ріккардо перейде до стайні "Мерседес" перед сезоном-2023 у Формулі-1.

Про це заявив журналіст Дітер Ренкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Racing News 365 .

Австралійський пілот стане резервістом команди з Бреклі. Сторони нібито вже домовилися про співпраці та невдовзі підпишуть контракт.

Ріккардо буде тест-пілотом "Мерседеса". Окрім того, угода передбачатиме опцію виступів 33-річного гонщика в гран-прі за необхідності. Сам австралієць раніше відхрещувався від можливого переходу в табір одного з грандів Королівських автоперегонів.

"Мерседес" зацікавлений у підписанні Ріккардо, оскільки впродовж короткого часу втратив обох тест-пілотів. Зокрема, чинний чемпіон Формули E Стоффель Вандорн перебрався в "Астон Мартін" у тому ж статусі, а колишній чемпіон "електричної" Формули Нік де Вріз стане бойовим пілотом "Альфа Таурі".

Даніель Ріккардо розпочав виступи у Формулі-1 ще в сезоні-2011 за кермом HRT. Потім він захищав кольори "Торо Россо", "Ред Булла", "Рено". Нинішній сезон – другий у "Макларені". В активі австралійського гонщика 35 набраних очок цьогоріч.