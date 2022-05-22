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Ферстаппен победил в Гран-при Испании и захватил лидерство в чемпионате

Фото: Макс Ферстаппен (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выиграл гонку в Барселоне и вырвался в лидеры сезона-2022 в Формуле-1. Обладатель поула Шарль Леклер из "Феррари" не добрался до финиша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги Гран-при Испании.

Шестой этап чемпионата завершился двойным успехом "красных быков". Правда, на старте гонки это казалось невозможным. Леклер сохранил первую позицию от атак Ферстаппена, а позже нидерландец ошибся в повороте и пропустил вперед Расселла ("Мерседес").

Однако, на 29-м круге Леклер неожиданно столкнулся с отказом своей "Феррари" и вынужден был завершить гонку досрочно. После интересной, но непродолжительной борьбы оба пилота "Ред Булл" разобрались с Расселлом и помчались к дублю. Помешать им никто так и не сумел.

Расселл же создал себе комфортное преимущество и не дал ни одного шанса приблизиться к себе к другим конкурентам. Как следствие, второй пилот "Феррари" Сайнс финишировал лишь 4-м, а семикратный чемпион мира Хэмилтон, попавший в аварию на первом круге – 5-м.

Классификация Гран-при Испании-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхио Перес (+13.072)
  3. Джордж Расселл (+32.927)

В общем зачете действующий чемпион Ферстаппен впервые вышел в лидеры (110 очков) и опережает Леклера (104 пункта). Далее следуют Перес (85), Расселл (74) и Сайнс (65). В Кубке конструкторов наверху "Ред Булл" (195 баллов), опережающий "Феррари" (169) и "Мерседес" (120).

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Формула-1