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Ферстаппен переміг у Гран-прі Іспанії та захопив лідерство в чемпіонаті

Фото: Макс Ферстаппен (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен виграв гонку в Барселоні та вирвався в лідери сезону-2022 у Формулі-1. Володар поулу Шарль Леклер із "Феррарі" не дістався до фінішу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки Гран-прі Іспанії.

Шостий етап чемпіонату завершився подвійним успіхом "червоних биків". Щоправда, на старті гонки це здавалося неможливим. Леклер зберіг першу позицію від атак Ферстаппена, а пізніше нідерландець помилився у повороті та пропустив вперед Расселла ("Мерседес").

Однак, на 29-му колі Леклер несподівано зіткнувся з відмовою своєї "Феррарі" й змушений був завершити перегони достроково. Після цікавої, але нетривалої боротьби обидва пілоти "Ред Булл" розібралися з Расселлом і помчали до дублю. Завадити їм так ніхто й не зумів.

Натомість Расселл створив собі комфортну перевагу й не дав жодного шансу наблизитися до себе решті конкурентів. Як наслідок, другий пілот "Феррарі" Сайнс фінішував лише 4-м, а семиразовий чемпіон світу Хемілтон, який потрапив в аварію на першому колі – 5-м.

Класифікація Гран-прі Іспанії-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхіо Перес (+13.072)
  3. Джордж Расселл (+32.927)

У загальному заліку чинний чемпіон Ферстаппен вперше вийшов у лідери (110 очок) та випереджає Леклера (104 пункти). Далі йдуть Перес (85), Расселл (74) і Сайнс (65). Натомість у Кубку конструкторів нагорі "Ред Булл" (195 балів), який випереджає "Феррарі" (169) і "Мерседес" (120).

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Формула-1