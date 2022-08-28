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Ферстаппен победил на Гран-при Бельгии после старта с седьмого ряда решетки

Фото: Макс Ферстаппен и Серхио Перес мчатся к победному дублю (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Зрелищной победой пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена завершился бельгийский этап сезона-2022 в Формуле-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Старт оказался интереснейшим отрезком гран-при. По крайней мере, для нейтральных болельщиков. На первых сотнях метров дистанции Алонсо и Хэмилтон обошли Переса, но британец вскоре откровенно въехал в испанского ветерана и выбыл из гонки.

Этот и другие инциденты на 1-м круге спровоцировали появление автомобиля безопасности. Он собрал пелотон за собой и нивелировал все преимущество, которое создал в дебюте лидер Сайнс ("Феррари"). Тем временем позади строил себе путь вверх действующий чемпион Ферстаппен.

Уже на 6-м круге нидерландец, стартовавший 14-м из-за штрафа, обошел Риккардо с Феттелем и стал 5-м. Затем жертвой Ферстаппена стал Алонсо, а на 8-м круге он обошел Расселла и стал третьим. Тем временем его конкурент в борьбе за титул – Леклер ("Феррари") – был всего 16-м.

Тем временем "Ред Булл" Ферстаппена уже было не остановить. Нидерландский гонщик оказался на хвосте партнера по команде Переса, а после того, как Сайнс уехал в боксы, быстро прошел мексиканца. Пит-стоп чемпиона отбросил его немного назад, но уже через два круга Ферстаппен во второй раз обошел Сайнса.

"Феррари" потеряли темп. Сайнс быстро пропустил и Переса, а Леклеру, наконец добравшемуся до топ-6, посоветовали... ехать медленнее, чтобы иметь шансы финишировать хотя бы пятым. В конце концов так и произошло. Монегаск увидел клетчатый флаг на 5-й строчке позади дуэта из "Ред Булла", Сайнса и Расселла.

Классификация Гран-при Бельгии-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхио Перес (+17.841)
  3. Карлос Сайнс (+26.886)

Напомним, что автопроизводитель Audi объявил о присоединении к Формуле-1 перед сезоном-2026.

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Формула-1