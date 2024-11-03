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Ферстаппен перервав смугу невдач перемогою в хаотичному Гран-прі Сан-Паулу

Фото: Макс Ферстаппен приборкав стихію (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен виграв екстремальний етап Формули-1 на трасі "Інтерлагос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На перших метрах дистанції гонщик "Мерседеса" Расселл пройшов Норріса з "Макларена" в боротьбі за лідерство. Тим часом чинний чемпіон розпочав прорив зі 17-ї позиції.

На 10-му колі Ферстаппен пройшов Піастрі та піднявся вже на 7-ме місце, а на наступному пройшов ще одного опонента. Тим часом Норріс постійно пресингував Расселла, але пройти співвітчизника не зміг навіть у боксах. Лише на 30-му колі пілот "Макларена" здолав опір суперника.

Однак, обидва прогадали з візитом до механіків. Невдовзі й так дощові умови погіршилися, побільшало вильотів за межі траси, тож дирекція гонки вивісила червоний прапор. На той час лідером був пілот "Альпін" Окон, а за ним розташувалися Ферстаппен і партнер по команді Гаслі.

Після відновлення перегонів перша трійка не змінилася. Натомість втрутився в розподіл місць Сайнс, який вилетів у бар'єр і спровокував появу автомобіля безпеки. Ферстаппен класно зреагував на рестарт і випередив Окона на 43-му колі, а от Норріс у цей час опинився аж на 7-й позиції.

Натхненний таким розвитком подій, нідерландський гонщик почав штампувати швидкі кола та нарощував перевагу над пелотоном. Пілоти "Альпін", попри очікування, не посипалися і трималися в непоганому темпі. Расселл зумів наздогнати Гаслі, та пройти француза так і не зумів.

Як наслідок, Ферстаппен здобув першу перемогу після тріумфу в Іспанії ще в червні. Триразовий чемпіон світу зміцнив лідерство в чемпіонаті (393 очки) та фактично поховав надії Норріса (331 пункт) на титул. Натомість подвійний подіум "Альпін" дозволив стайні злетіти з дев'ятого на 6-те місце в Кубку конструкторів (49 очок).

Класифікація Гран-прі Сан-Паулу-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Естебан Окон (+19.477)
  3. П'єр Гаслі (+22.532)

До слова, раніше Норріс тріумфував у спринті Сан-Паулу з дублем "Макларена".

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Формула-1