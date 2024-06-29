Ферстаппен переміг "Макларен" у спринті Гран-прі Австрії

Чинний чемпіон на старті втримався на першій позиції, але незабаром Норріс почав активно пресингувати пілота "Ред Булла". На 5-му колі британець атакував Ферстаппена та навіть зумів вийти вперед.

Утім, нідерландський гонщик контратакував і повернув собі лідерство. Натомість невдачею Норріса відразу ж скористався Піастрі та вийшов на друге місце. Австралієць, однак, не зміг нав'язати боротьбу Ферстаппену та до екватору спринту вже випав зі зони DRS.

Позаду найцікавіша боротьба була за четверту позицію. Пілот "Мерседеса" Расселл втратив її на старті, але на 8-му колі відвоював у Сайнса з "Феррарі". Хемілтон упродовж півтора десятка кіл намагався повторити маневр партнера по команді. Однак, так і залишився шостим.

Доповнили топ-8 за підсумками спринту Леклер ("Феррарі") та гонщик "Ред Булла" Перес. Монегаск за кермом Скудерії прорвався до очкової зони з десятого місця на старті. Мексиканський же пілот втратив одну сходинку в порівнянні з початковою.

Класифікація спринту Гран-прі Австрії-2024: