Ферстаппен победил "Макларен" в спринте Гран-при Австрии

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

Действующий чемпион на старте удержался на первой позиции, но вскоре Норрис начал активно прессинговать пилота "Ред Булла". На 5-м круге британец атаковал Ферстаппена и сумел выйти вперед.

Впрочем, нидерландский гонщик контратаковал и вернул себе лидерство. Неудачей Норриса сразу же воспользовался Пиастри и вышел на второе место. Австралиец, однако, не смог навязать борьбу Ферстаппену и к экватору спринта уже выпал из зоны DRS.

Позади самая интересная борьба была за четвертую позицию. Пилот "Мерседеса" Расселл потерял ее на старте, но на 8-м круге отвоевал у Сайнса из "Феррари". Хэмилтон на протяжении полутора десятков кругов пытался повторить маневр партнера по команде. Однако так и остался шестым.

Дополнили топ-8 по итогам спринта Леклер ("Феррари") и гонщик "Ред Булла" Перес. Монегаск за рулем Скудерии прорвался в очковую зону с десятого места на старте. Мексиканский же пилот потерял одну строчку по сравнению с начальной.

Классификация спринта Гран-при Австрии-2024: