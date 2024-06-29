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Ферстаппен победил "Макларен" в спринте Гран-при Австрии

Шпильберг, Суббота 29 июня 2024 13:38
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Ферстаппен победил "Макларен" в спринте Гран-при Австрии Фото: Макс Ферстаппен оставил "Макларен" сзади (x.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выиграл короткий заезд в австрийском Шпильберге, опередив дуэт гонщиков "Макларена" – Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

Действующий чемпион на старте удержался на первой позиции, но вскоре Норрис начал активно прессинговать пилота "Ред Булла". На 5-м круге британец атаковал Ферстаппена и сумел выйти вперед.

Впрочем, нидерландский гонщик контратаковал и вернул себе лидерство. Неудачей Норриса сразу же воспользовался Пиастри и вышел на второе место. Австралиец, однако, не смог навязать борьбу Ферстаппену и к экватору спринта уже выпал из зоны DRS.

Позади самая интересная борьба была за четвертую позицию. Пилот "Мерседеса" Расселл потерял ее на старте, но на 8-м круге отвоевал у Сайнса из "Феррари". Хэмилтон на протяжении полутора десятков кругов пытался повторить маневр партнера по команде. Однако так и остался шестым.

Дополнили топ-8 по итогам спринта Леклер ("Феррари") и гонщик "Ред Булла" Перес. Монегаск за рулем Скудерии прорвался в очковую зону с десятого места на старте. Мексиканский же пилот потерял одну строчку по сравнению с начальной.

Классификация спринта Гран-при Австрии-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Оскар Пиастри (+4.616)
  3. Ландо Норрис (+5.348)

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