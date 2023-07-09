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Ферстаппен переміг у лігві Хемілтона після програного старту гран-прі

Автор: Антон Федорців

Гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Британії у Формулі-1 на автодромі в Сільверстоуні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На перших метрах дистанції пілот "Макларена" Норріс, який стартував другим, зумів випередити лідера сезону Ферстаппена. Пресингував нідерландця й інший гонщик "Макларена" – Піастрі, але пройти дворазового чемпіона світу австралієць не зміг.

Звісно, лідерство Норріса довго не тривало. На 5-му колі Ферстаппен відновив статус-кво та з кожним колом потрохи відривався від британця. Утім, обидва "Макларени" впевнено трималися позаду лідера "Ред Булла" та всерйоз відірвалися від "Феррарі" та "Мерседеса".

Новий спалах інтриги виник через пілота "Хааса" Магнуссена. На 32-му колі в аутсайдера чемпіонату загорівся двигун, тож дирекція гонки спочатку оголосила віртуальний сейфтікар. Згодом на трасі з'явився і реальний автомобіль безпеки.

Від такго розвитку подій виграв передусім 7-разовий чемпіон світу Хемілтон. Пілот "Мерседеса" швидко заїхав у бокси та взяв собі гуму "софт". Натомість Норріс "перевзувся" в шини "хард", тож вже на імпровізованому рестарті зіткнувся з проблемами.

Хемілтон узявся до справи відразу. Норріс героїчно захищався, хоча співвітчизник швидко опинився в зоні DRS. Пресинг пілот "Макларена" витримав, а невдовзі стабілізував відрив у "коридорі" півтори-двох секунд. Натомість Расселл ("Мерседес") так і не зміг вибити Піастрі з четвертої позиції.

Зрештою, Ферстаппен фінішував першим у комфортних умовах, а британці Норріс і Хемілтон доповнили подіум у Сільверстоуні. Залікові очки також набрали Піастрі, Расселл, Перес ("Ред Булл"), пілот "Астон Мартіна" Алонсо, Албон із "Вільямса" та дует "Феррарі" – Леклер і Сайнс.

Класифікація Гран-прі Британії-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Ландо Норріс (+3.798)
  3. Льюїс Хемілтон (+6.783)

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Формула-1Льюис Хэмилтон