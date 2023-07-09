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Ферстаппен победил в логове Хэмилтона после проигранного старта гран-при

Автор: Антон Федорцив

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Британии в Формуле-1 на автодроме в Сильверстоуне.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

На первых метрах дистанции стартовавший вторым пилот "Макларена" Норрис сумел опередить лидера сезона Ферстаппена. Прессинговал нидерландца и другой гонщик "Макларена" – Пиастри, но пройти двукратного чемпиона мира австралиец не смог.

Конечно, лидерство Норриса долго не продолжалось. На 5-м круге Ферстаппен восстановил статус-кво и с каждым кругом понемногу отрывался от британца. Впрочем, оба "Макларена" уверенно держались позади лидера "Ред Булла" и всерьез оторвались от "Феррари" и "Мерседеса".

Новая вспышка интриги возникла из-за пилота "Хааса" Магнуссена. На 32-м круге у аутсайдера чемпионата загорелся двигатель, так что дирекция гонки сначала объявила виртуальный сейфти-кар. Впоследствии на трассе появился и реальный автомобиль безопасности.

От такого развития событий выиграл прежде всего 7-кратный чемпион мира Хэмилтон. Пилот "Мерседеса" быстро заехал в боксы и взял себе резину "софт". Норрис же "переобулся" в шины "хард", поэтому уже на импровизированном рестарте столкнулся с проблемами.

Хэмилтон взялся за дело сразу. Норрис героически защищался, хотя соотечественник быстро очутился в зоне DRS. Прессинг пилот "Макларена" выдержал, а вскоре стабилизировал отрыв в "коридоре" полторы-две секунды. В свою очередь Расселл ("Мерседес") так и не смог выбить Пиастри с четвертой позиции.

В конце концов Ферстаппен финишировал первым в комфортных условиях, а британцы Норрис и Хэмилтон дополнили подиум в Сильверстоуне. Зачетные очки также набрали Пиастри, Расселл, Перес ("Ред Булл"), пилот "Астон Мартина" Алонсо, Албон из "Уильямса" и дуэт "Феррари" – Леклер и Сайнс.

Классификация Гран-при Британии-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Ландо Норрис (+3.798)
  3. Льюис Хэмилтон (+6.783)

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Формула-1Льюис Хэмилтон