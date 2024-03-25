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Ферстаппен отримав несподіваного претендента в партнери на наступний сезон Формули-1

Мілтон-Кінс, Понеділок 25 березня 2024 16:57
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Ферстаппен отримав несподіваного претендента в партнери на наступний сезон Формули-1 Фото: Фернандо Алонсо та Макс Ферстаппен можуть разом розпочати сезон-2025 (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

"Ред Булл" розгляне варіант зі запрошенням до стайні пілота "Астон Мартіна" Фернандо Алонсо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на F1-Insider.com.

42-річний гонщик може опиниться в боліді австрійської команди в сезоні-2025. Перемовини з іспанцем нібито перебувають на просунутій стадії.

Ідея запросити Алонсо належить керівнику стайні Крістіану Хорнеру. На його думку, досвідчений пілот стане чудовою заміною мексиканцю Пересу. Контракт того з "Ред Буллом" чинний до кінця поточного року.

Хорнер давно мріяв попрацювати з Алонсо. Функціонер намагався запросити іспанського гонщика до команди в 2013 році, але тоді не зміг переконати решту менеджменту в доцільності підписання дворазового чемпіона світу. Тепер же британець заручився підтримкою власника контрольного пакету акцій "Ред Булла" Чалерма Ювідьї.

Торік Алонсо фінішував на 4-й сходинці в загальному заліку пілотів, набравши за кермом "Астон Мартіна" 206 очок. У новому сезоні піренеєць набрав 16 пунктів. Найкращий фініш – 5-те місце на Гран-прі Саудівської Аравії, а після Гран-прі Австралії Алонсо був оштрафований на 20 секунд через аварію Расселла.

До слова, іспанець Сайнс здобув першу перемогу в сезоні-2024 для "Феррарі".

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