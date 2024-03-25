Ферстаппен получил неожиданного претендента в партнеры на следующий сезон Формулы-1

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на F1-Insider.com .

42-летний гонщик может оказаться в болиде австрийской команды в сезоне-2025. Переговоры с испанцем якобы находятся на продвинутой стадии.

Идея пригласить Алонсо принадлежит руководителю конюшни Кристиану Хорнеру. По его мнению, опытный пилот станет отличной заменой мексиканцу Пересу. Контракт последнего с "Ред Буллом" действует до конца текущего года.

Хорнер давно мечтал поработать с Алонсо. Функционер пытался пригласить испанского гонщика в команду в 2013 году, но тогда не смог убедить остальной менеджмент в целесообразности подписания двукратного чемпиона мира. Теперь же британец заручился поддержкой владельца контрольного пакета акций "Ред Булла" Чалерма Ювидьи.

В прошлом году Алонсо финишировал на 4-й строчке в общем зачете пилотов, набрав за рулем "Астон Мартина" 206 очков. В новом сезоне пиренеец набрал 16 пунктов. Лучший финиш – 5-е место на Гран-при Саудовской Аравии, а после Гран-при Австралии Алонсо был оштрафован на 20 секунд из-за аварии Расселла.