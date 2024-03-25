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Ферстаппен получил неожиданного претендента в партнеры на следующий сезон Формулы-1

Милтон-Кинс, Понедельник 25 марта 2024 16:57
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Ферстаппен получил неожиданного претендента в партнеры на следующий сезон Формулы-1 Фото: Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен могут вместе начать сезон-2025 (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

"Ред Булл" рассмотрит вариант с приглашением в конюшню пилота "Астон Мартина" Фернандо Алонсо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на F1-Insider.com.

42-летний гонщик может оказаться в болиде австрийской команды в сезоне-2025. Переговоры с испанцем якобы находятся на продвинутой стадии.

Идея пригласить Алонсо принадлежит руководителю конюшни Кристиану Хорнеру. По его мнению, опытный пилот станет отличной заменой мексиканцу Пересу. Контракт последнего с "Ред Буллом" действует до конца текущего года.

Хорнер давно мечтал поработать с Алонсо. Функционер пытался пригласить испанского гонщика в команду в 2013 году, но тогда не смог убедить остальной менеджмент в целесообразности подписания двукратного чемпиона мира. Теперь же британец заручился поддержкой владельца контрольного пакета акций "Ред Булла" Чалерма Ювидьи.

В прошлом году Алонсо финишировал на 4-й строчке в общем зачете пилотов, набрав за рулем "Астон Мартина" 206 очков. В новом сезоне пиренеец набрал 16 пунктов. Лучший финиш – 5-е место на Гран-при Саудовской Аравии, а после Гран-при Австралии Алонсо был оштрафован на 20 секунд из-за аварии Расселла.

К слову, испанец Сайнс одержал первую победу в сезоне-2024 для "Феррари".

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