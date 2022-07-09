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Ферстаппен опередил "Феррари" на спринте Гран-при Австрии

Фото: Макс Ферстаппен удержал лидерство от посягательств "Феррари" (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Победителем спринтерской гонки на трассе в австрийском Шпильберге стал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты спринта.

Действующий чемпион мира лидировал от старта до финиша и не дал ни одного шанса выйти вперед пилотам "Феррари" – Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу. Завтра нидерландец стартует первым в гонке.

На первых метрах дистанции Сайнс обошел Леклера и пытался опередить Ферстаппена. Однако места для обгона не нашел и вынужден был вернуть вторую позицию напарнику. Еще несколько кругов пилоты "Феррари" сражались между собой, что позволило лидеру отъехать почти на 3 секунды.

В конце концов ситуация стабилизировалась ближе к середине спринта. Леклер нашел оптимальный стиль пилотирования, оторвался от партнера по конюшне и даже сократил отставание от Ферстаппена. Но борьбу с нидерландцем, очевидно, отложил на завтра.

Интереснее сзади выступил Серхио Перес ("Ред Булл"). Мексиканец, стартовавший 13-м, выиграл пять позиций на старте. Далее он потратил чуть больше времени на дуэт из "Хааса", а под занавес опередил и Окона и финишировал 5-м.

Между Пересом и Ферстапеном с двумя "Феррари" расположился Джордж Расселл. Пилот "Мерседеса" будет стартовать 4 в воскресной гонке, которая начнется в 16:00 по Киеву.

Напомним, что Гран-при Британии завершился победой Сайнса из "Феррари".

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