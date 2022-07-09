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Ферстаппен випередив "Феррарі" на спринті Гран-прі Австрії

Фото: Макс Ферстаппен утримав лідерство від посягань "Феррарі" (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Переможцем спринтерської гонки на трасі в австрійському Шпільберзі став пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту.

Чинний чемпіон світу лідирував від старту до фінішу та не дав жодного шансу вийти вперед пілотам "Феррарі" – Шарлю Леклеру та Карлосу Сайнсу. Завтра нідерландець стартуватиме першим у гонці.

На перших метрах дистанції Сайнс обійшов Леклера та намагався випередити і Ферстаппена. Проте, місця для обгону не знайшов і змушений був повернути другу позицію напарнику. Ще кілька кіл пілоти "Феррарі" боролися між собою, що дозволило лідеру від'їхати майже на 3 секунди.

Зрештою, ситуація стабілізувалася ближче до середини спринту. Леклер знайшов оптимальний стиль пілотування, відірвався від партнера по стайні та навіть скоротив відставання від Ферстаппена. Та боротьбу з нідерландцем, вочевидь, відклав на завтра.

Націкавіше позаду виступив Серхіо Перес ("Ред Булл"). Мексиканець, який стартував 13-м, виграв п'ять позицій на старті. Далі він витратив трохи більше часу на дует із "Хааса", а під кінець випередив і Окона та фінішував 5-м.

Між Пересом і Ферстапеном з двома "Феррарі" розташувався Джордж Расселл. Пілот "Мерседеса" стартуватиме 4-м у недільній гонці, що розпочнеться о 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, що Гран-прі Британії завершився перемогою Сайнса з "Феррарі".

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