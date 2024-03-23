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Ферстаппен несподівано випередив "Феррарі" в кваліфікації Гран-прі Австралії

Мельбурн, Субота 23 березня 2024 10:48
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Ферстаппен несподівано випередив "Феррарі" в кваліфікації Гран-прі Австралії Фото: Макс Ферстаппен (у центрі) здобув третій поул цьогоріч (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен за кермом "Ред Булла" переміг у кваліфікаційних заїздах на трасі "Альберт-Парк" в австралійському Мельбурні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Нідерландець показав найкращий час у фіналі кваліфікації. У третьому сегменті він проїхав коло за 1:15.195 хвилини.

У першій частині сесії з боротьби вибули четверо гонщиків, оскільки "Вільямс" виставив на кваліфікацію єдиний цілий болід. Отже, виступи припинили пілот "Кік Заубера" Чжоу, Ріккардо (РБ), гонщик "Альпін" Гаслі та Хюлькенберг із "Хааса". Натомість у другому сегменті вибули Окон ("Альпін"), пілот "Хааса" Магнуссен, Боттас із "Кік Заубера", гонщик "Вільямса" Албон і семиразовий чемпіон світу Хемілтон ("Мерседес").

У першій спробі в третій частині кваліфікації Ферстаппен проїхав коло за 1:16.048 хвилини, залишивши позаду фаворитів із "Феррарі" – Сайнса та Леклера, які відстали 3-4 десятих секунди. У фінальній же спробі нідерландський пілот "зняв" ще одну десяту, а Сайнс відстав на чверть секунди.

Із другого ряду на стартовій решітці розпочнуть Перес ("Ред Булл") і пілот "Макларена" Норріс. Леклер опинився на 5-й позиції, а поруч із ним стартуватиме Піастрі ("Макларен"). Далі розташувалися гонщик "Мерседеса" Расселл і Цунода (РБ), а також пілоти "Астон Мартіна" Стролл і Алонсо.

Гран-прі Австралії відбудеться в неділю, 24 березня. Старт призначений на 06:00 за київським часом. Тривалість – 58 кіл.

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