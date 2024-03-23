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Ферстаппен неожиданно опередил "Феррари" в квалификации Гран-при Австралии

Мельбурн, Суббота 23 марта 2024 10:48
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Ферстаппен неожиданно опередил "Феррари" в квалификации Гран-при Австралии Фото: Макс Ферстаппен (в центре) получил третий поул (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен за рулем "Ред Булла" победил в квалификационных заездах на трассе "Альберт-Парк" в австралийском Мельбурне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Нидерландец показал лучшее время в финале квалификации. В третьем сегменте он проехал круг за 1:15.195 минуты.

В первой части сессии из борьбы выбыли четыре гонщика, поскольку "Уильямс" выставил на квалификацию единственный целый болид. Итак, выступления прекратили пилот "Кик Заубера" Чжоу, Риккардо (РБ), гонщик "Альпин" Гасли и Хюлькенберг из "Хааса". Во втором же сегменте выбыли Окон ("Альпин"), пилот "Хааса" Магнуссен, Боттас из "Кик Заубера", гонщик "Уильямса" Албон и семикратный чемпион мира Хэмилтон ("Мерседес").

В первой попытке в третьей части квалификации Ферстаппен проехал круг за 1:16.048 минуты, оставив позади фаворитов из "Феррари" – отставших на 3-4 десятых секунды Сайнса и Леклера. В финальной же попытке нидерландский пилот "снял" еще одну десятую, а Сайнс отстал на четверть секунды.

Со второго ряда на стартовой решетке начнут Перес ("Ред Булл") и пилот "Макларена" Норрис. Леклер оказался на 5-й позиции, а рядом с ним будет стартовать Пиастри ("Макларен"). Далее расположились гонщик "Мерседеса" Расселл и Цунода (РБ), а также пилоты "Астон Мартина" Стролл и Алонсо.

Гран-при Австралии состоится в воскресенье, 24 марта. Старт назначен на 06:00 по киевскому времени. Продолжительность – 58 кругов.

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