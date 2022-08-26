Ферстаппен и Леклер будут стартовать с хвоста пелотона в Бельгии: известна причина

С последних позиций на решетке будут стартовать на Гран-при Бельгии конкуренты по борьбе за чемпионский титул Макс Ферстеппен ("Ред Булл") и Шарль Леклер на "Феррари".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Формулы-1 .

Оба пилота получат новые двигатели на этапе на автодроме "Спа-Франкоршам". Нидерландец и монегаск использовали "бесплатные" замены силовых установок в сезоне-2022, потому будут наказаны потерей позиций на старте.

На болид Ферстаппена установят четвертый по счету двигатель. Леклер должен получить уже 5-й агрегат в этом году. Обновленная "Феррари" гонщика получит последнюю версию гибридной составляющей двигателя, генератор MGU-K, обновленную батарею и другие элементы.

Кроме лидеров чемпионата, на потерю стартовых мест решился еще ряд пилотов. Обновленные болиды будут у Ландо Норриса ("Макларен"), Эстебана Окона ("Альпин"), Мика Шумахера ("Хаас") и Валттери Боттаса ("Альфа Ромео"). Окончательно стартовая решетка сформируется по результатам квалификации в субботу.

Ранее немецкий автопроизводитель Audi объявил о присоединении к Формуле-1 через четыре года. Скорее всего, компания выкупит долю в команде "Заубер" и будет поставлять ей силовые установки.