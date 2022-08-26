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Ферстаппен і Леклер стартуватимуть із хвоста пелотону в Бельгії: відома причина

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Спа, П'ятниця 26 серпня 2022 16:31
Ферстаппен і Леклер стартуватимуть із хвоста пелотону в Бельгії: відома причина Фото: Макс Ферстаппен і Шарль Леклер опиняться серед аутсайдерів (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Із останніх позицій на решітці стартуватимуть на Гран-прі Бельгії конкуренти в боротьбі за чемпіонський титул Макс Ферстеппен ("Ред Булл") і Шарль Леклер на "Феррарі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Формули-1.

Обидва пілоти отримають нові двигуни на етап на автодромі "Спа-Франкоршам". Нідерландець і монегаск використали "безкоштовні" заміни силових установок у сезоні-2022, тож будуть покарані втратою позицій на старті.

На болід Ферстаппена встановлять четвертий за ліком двигун. Натомість Леклер повинен отримати вже 5-й агрегат цьогоріч. Оновлена "Феррарі" гонщика матиме останню версію гібридної складової двигуна, генератор MGU-K, оновлену батерею та інші елементи.

Окрім лідерів чемпіонату, на втрату стартових місць наважилася ще низка пілотів. Оновлені боліди матимуть Ландо Норріс ("Макларен"), Естебан Окон ("Альпін"), Мік Шумахер ("Хаас") і Валттері Боттас ("Альфа Ромео"). Остаточно стартова решітка сформується за результатами кваліфікації у суботу.

Раніше німецький автовиробник Audi оголосив про приєднання до Формули-1 через чотири роки. Найімовірніше, компанія викупить частку в команді "Заубер" і постачатиме їй силові установки.

До слова, екс-пілот "Макларена" Вандорн став чемпіоном Формули E в сезоні 2021/22.

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