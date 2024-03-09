Ферстаппен із поулу тріумфував на Гран-прі Саудівської Аравії

На перших метрах дистанції головна боротьба розгорнулася за другу позицію – Перес ("Ред Булл") порівнявся з пілотом "Феррарі" Леклером, але монегаск тимчасово вистояв. Зате Піастрі з "Макларена" на першому колі пройшов ветерана "Астон Мартіна" Алонсо.

Леклер стримував Переса лише до четвертого кола. Проте, згодом усі карти пелотону сплутав Стролл. Канадець розбив свій "Астон Мартін" і спровокував виїзд автомобіля безпеки. Більшість пілотів поїхали за новою гумою, але кілька гонщиків вирішили залишитися на трасі та чекати нового сейфтікара. Так у тимчасові лідери вийшов пілот "Макларена" Норріс.

Утім, на 13-му колі Ферстаппен повернув першу позицію. Тим часом Перес обійшов Хемілтона ("Мерседес") у боротьбі за третє місце, а ще за п'ять кіл і Норріса. Трохи довшим шлях до подіуму був у Леклера, який повернувся на третю позицію лише на 27-му. У другій частині гонки головного інтрига стосувалася нижньої частини першої десятки.

Якщо Піастрі, Алонсо та Расселл ("Мерседес") фінішували на безпечній відстані один від одного, то на 7-ме місце на фініші якийсь час претендували три британські пілоти. Переможцем став дебютант – 18-річний резервний гонщик "Феррарі" Берман. За ним фінішували Норріс, Хемілтон, а також пілот "Хааса" Хюлькенберг.

Класифікація Гран-прі Саудівської Аравії-2024: