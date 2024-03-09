Ферстаппен с поула триумфовал на Гран-при Саудовской Аравии

На первых метрах дистанции главная борьба развернулась за вторую позицию – Перес ("Ред Булл") поравнялся с пилотом "Феррари" Леклером, но монегаск временно выстоял. Зато Пиастри из "Макларена" на первом круге прошел ветерана "Астон Мартина" Алонсо.

Леклер сдерживал Переса только до четвертого круга. Однако со временем все карты пелотона спутал Стролл. Канадец разбил свой "Астон Мартин" и спровоцировал выезд автомобиля безопасности. Большинство пилотов поехали за новой резиной, но несколько гонщиков решили остаться на трассе и ждать нового сейфти-кара. Так во временные лидеры вышел пилот "Макларена" Норрис.

Впрочем, на 13-м круге Ферстаппен вернул первую позицию. Тем временем Перес обошел Хэмилтона ("Мерседес") в борьбе за третье место, а еще пять кругов спустя и Норриса. Чуть длиннее путь к подиуму был у Леклера, вернувшегося на третью позицию только на 27-м. Во второй части гонки главного интрига касалась нижней части первой десятки.

Если Пиастри, Алонсо и Расселл ("Мерседес") финишировали на безопасном расстоянии друг от друга, то на 7-е место на финише некоторое время претендовали три британских пилота. Победителем стал дебютант – 18-летний резервный гонщик "Феррари" Берман. За ним финишировали Норрис, Хэмилтон, а также пилот "Хааса" Хюлькенберг.

Классификация Гран-при Саудовской Аравии-2024: