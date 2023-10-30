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Ферстаппен с новым рекордом переиграл "Феррари" на Гран-при Мексики

Мехико, Понедельник 30 октября 2023 10:06
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Ферстаппен с новым рекордом переиграл "Феррари" на Гран-при Мексики Фото: Макс Ферстаппен в чемпионском сомбреро (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булла" продолжил доминирование в Королевских автогонках на Автодроме братьев Родригес в пригороде Мехико.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Старт гран-при за спинами "Феррари" лучше удался обоим пилотам "Ред Булла". Ферстаппен на первых метрах дистанции обошел и Сайнса, и Леклера. В свою очередь Перес поравнялся с последним, но вызвал контакт и вынужден был завершить соревнования.

Монегаск из "Феррари" удержался вторым, несмотря на повреждение переднего крыла. Впоследствии лидеры выбрали разную стратегию пит-стопов. Ферстаппен поехал за свежей резиной раньше и попал в небольшой трафик. Впрочем, с ним нидерландец быстро разобрался. Претензии же Леклера на второе место разрушила не ставка на один заезд в боксы, а красные флаги.

Пилот "Хааса" Магнуссен попал в серьезную аварию, и гонку временно остановили. После того, как обломки болида датчанина убрали с трассы, состоялся рестарт. Под натиском Хэмилтона ("Мерседес") Леклер вскоре сдался и в конце концов финишировал третьим после британца и Ферстаппена.

Дополнили топ-10 Сайнс, Норрис ("Макларен"), пилот "Мерседеса" Расселл, Риккардо из "Альфа Таури", Пиастри ("Макларен"), Албон из "Уильямса" и гонщик "Альпин" Окон. Дополнительный пункт за самый быстрый круг в гонке получил Хэмилтон.

Ферстаппен очередной, уже 16-м успехом в сезоне обновил рекорд по количеству побед в одной кампании. До конца года нидерландский пилот еще трижды сможет улучшить достижение. Следующий этап состоится со спринтом в бразильском Сан-Паулу 3-5 ноября.

Классификация Гран-при Мексики-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Льюис Хэмилтон (+13.875)
  3. Шарль Леклер (+23.124)

Ферстаппен с новым рекордом переиграл &quot;Феррари&quot; на Гран-при Мексики

К слову, ранее Норрис отказался перейти в "Ред Булл" на следующий сезон.

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