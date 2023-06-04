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Ферстаппен і Сайнс сформували перший стартовий ряд у Барселоні

Фото: Макс Ферстаппен уперше виграв кваліфікацію в Іспанії (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Перемогою пілота "Ред Булла" Макса Ферстаппена завершилися суботні заїзди на Гран-прі Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

На трасі "Каталунья-Монтмело" нідерландець показав найкращий час. Найшвидше коло у фінальній спробі він проїхав за 1:12.272.

Кожен із двох перших сегментів підготував сенсацію. Спершу з боротьби несподівано вибув пілот "Феррарі" Леклер, а згодом до нього приєднався Перес ("Ред Булл"). Компанію монегаску склали гонщики "Вільямса" Сарджент і Албон і Магнуссен із "Хааса". Натомість разом із мексиканським пілотом припинили виступи дует із "Альфа Ромео" Боттас і Чжоу, а також гонщики "Альфа Таурі" Цунода та де Вріз, пілот "Мерседеса" Расселл.

Заявку на підсумковий успіх Ферстаппен зробив відразу ж. Він у першій спробі "привіз" усім конкурентом майже секунду переваги. Решта пілотів зуміли лише трохи скоротити відставання від дворазового чемпіона. Сайнс із "Феррарі", який стартуватиме поруч із нідерландцем, відстав на півсекунди.

Гонка в Барселоні пройде в неділю, 4 червня. Старт перегонів призначений на 16:00. Торік Гран-прі Іспанії виграв Ферстаппен, а на подіум піднялися Перес і Расселл. Та перемога дозволила нідерландцю вийти в лідери сезону.

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