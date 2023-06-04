Ферстаппен и Сайнс сформировали первый стартовый ряд в Барселоне

На трассе "Каталунья-Монтмело" нидерландец показал лучшее время. Самый быстрый круг в финальной попытке он проехал за 1:12.272.

Каждый из двух первых сегментов подготовил сенсацию. Сначала из борьбы неожиданно выбыл пилот "Феррари" Леклер, а затем к нему присоединился Перес ("Ред Булл"). Компанию монегаску составили гонщики "Уильямса" Сарджент и Албон и Магнуссен из "Хааса". Вместе с мексиканским пилотом прекратили выступления дуэт из "Альфа Ромео" Боттас и Чжоу, а также гонщики "Альфа Таури" Цунода и де Вриз, пилот "Мерседеса" Расселл.

Заявку на итоговый успех Ферстаппен сделал сразу же. Он в первой попытке "привез" всем конкурентом почти секунду преимущества. Остальные пилоты сумели лишь немного сократить отставание от двукратного чемпиона. Сайнс из "Феррари", который будет стартовать рядом с нидерландцем, отстал на полсекунды.

Гонка в Барселоне пройдет в воскресенье, 4 июня. Старт соревнований назначен на 16:00. В прошлом году Гран-при Испании выиграл Ферстаппен, а на подиум поднялись Перес и Расселл. Эта победа позволила нидерландцу выйти в лидеры сезона.