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Ферстаппен и еще 5 пилотов лишатся позиций на старте Гран-при Италии

Фото: Макс Ферстаппен во время свободной практики в Монце (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорцив

Со штрафами за технические изменения на болидах перед этапом Формулы-1 в итальянской Монце столкнется ряд пилотов во главе с действующим чемпионом и лидером первенства этого года Максом Ферстаппеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Пилот "Ред Булл"а наказан потерей пяти мест на стартовой решетке за смену двигателя внутреннего сгорания. Его партнер по команде – Серхио Перес – будет стартовать с конца пелотона.

Мексиканец заменил полностью всю силовую установку. На такой шаг также пошли Карлос Сайнс ("Феррари") и Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). Кроме того, за замену компонентов болидов потеряет позиции и Валттери Боттас из "Альфа Ромео". Зато Юки Цунода ("Альфа Таури") получил штраф в 10 позиций за перебор предупреждений в течение сезона.

Очевидно, что борьба за победу в квалификации теперь развернется между пилотом "Феррари" Шарлем Леклером и вторым номером "Мерседеса" Джорджем Расселлом. Во время первых свободных заездов в пятницу они показали первое и третье время соответственно.

Накануне пилоты "Феррари" презентовали специальные шлемы к Гран-при Италии-2022. Леклер и Сайнс на родной для Скудерии трассе будут выступать в желтом в честь 75-й годовщины создания болида Ferrari 125 S.

К слову, немецкий "Порше" не договорился с "Ред Буллом" о покупке половины команды Формулы-1.

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Формула-1