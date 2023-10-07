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Ферстаппен достроково став триразовим чемпіоном Формули-1

Фото: Макс Ферстаппен виграв титул ще до основної гонки (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен за підсумками суботньої гонки на Гран-прі Катару гарантував чемпіонський титул сезону-2023 Королівських автоперегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту.

Короткий заїзд нідерландець, якому для тріумфу достатньо було фінішувати в топ-6, розпочав із третьої позиції. На старті лідерство втримав Піастрі з "Макларена", а ось сам чемпіон відкотився на 5-те місце.

На третьому колі Расселл ("Мерседес") обійшов Піастрі та спробував піти у відрив. Утім, із часом його гума "софт" почала здавати, тож австралійський пілот на 11-му колі повернувся в лідери. Натомість на 16-му британця випередив і Ферстаппен.

Піднятися на подіум Расселлу в цей вечір не судилося. На останньому колі його обійшов пілот "Макларена" Норріс. Натомість п'ятим фінішував Хемілтон ("Мерседес"), який пройшов обох пілотів "Феррарі" – Сайнса та Леклера. Закрив залікову "вісімку" Албон із "Вільямса".

Фініш на другій позиції зробив Ферстаппена триразовим чемпіоном світу. Усі титули він здобув поспіль (2021, 2022, 2023). За кількістю виграних сезонів Формули-1 нідерландець наздогнав Бребема, Стюарта, Лауду, Піке-старшого та Сенну.

Класифікація спринту Гран-прі Катару-2023:

  1. Оскар Піастрі
  2. Макс Ферстаппен (+1.871)
  3. Ландо Норріс (+8.497)

 

До слова, раніше розібрали непідкорені Ферстаппеном рекорди Формули-1.

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Формула-1