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Ферстаппен достроково став чемпіоном Формули-1 після дублю "Ред Булла" в Японії

Фото: Макс Ферстаппен – дворазовий чемпіон світу (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою Макса Ферстаппена завершився етап Королівських автоперегонів у японській Сузуці. Гонка відбулася в дощових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Попри рясні опади, старт дали вчасно. Однак, гонщики не встигли проїхати і двох повних кіл, як дирекція зупинила боротьбу на виживання червоними прапорами через низку аварій.

Відновилася гонка через понад дві години. Зрештою, пілоти встигли проїхати лише 28 кіл із запланованих 53-х. Правила Формули-1 передбачають, що за підсумками такого етапу нараховують неповні бали. Та цього разу вольовим рішенням функціонерів нарахували повні очки.

Найбільше від цього виграв Ферстаппен. Нідерландець не тільки переміг у Японії, а й завчасно став чемпіоном світу вдруге поспіль. "Доклався" до цього і його конкурент – Леклер із "Феррарі", який на фінальних метрах дистанції зрізав шикану, отримав 5-секундний штраф і відкотився на третє місце за іншим гонщиком "Ред Булла" Пересом.

Доповнили топ-10 Окон ("Альпін"), Хемілтон ("Мерседес"), Феттель ("Астон Мартін"), Алонсо ("Альпін"), Расселл ("Мерседес"), Латіфі ("Вільямс") і Норріс ("Макларен"). Найшвидше коло залишилося у пілота "Альфа Ромео" Чжоу – 1:44.411.

Класифікація Гран-прі Японії-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхіо Перес (+27.066)
  3. Шарль Леклер (+31.763)

До слова, раніше ФІА затвердила календар Формули-1 на сезон-2023.

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Формула-1