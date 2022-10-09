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Ферстаппен досрочно стал чемпионом Формулы-1 после дубля "Ред Булла" в Японии

Фото: Макс Ферстаппен – двукратный чемпион мира (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой Макса Ферстаппена завершился этап Королевских автогонок в японской Сузуке. Гонка прошла в дождливых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Несмотря на обильные осадки, старт дали вовремя. Однако гонщики не успели проехать и двух полных кругов, как дирекция остановила борьбу на выживание красными флагами из-за ряда аварий.

Возобновилась гонка спустя более двух часов. В конце концов, пилоты успели проехать только 28 кругов из запланированных 53-х. Правила Формулы-1 предполагают, что по итогам такого этапа начисляются неполные баллы. Но на этот раз волевым решением функционеров насчитали полные очки.

Больше всего от этого выиграл Ферстаппен. Нидерландец не только победил в Японии, но и раньше стал чемпионом мира второй раз подряд. "Доклался" до этого и его конкурент - Леклер из "Феррари", который на финальных метрах дистанции срезал шикану, получил 5-секундный штраф и откатился на третье место за другим гонщиком "Ред Булла" Пересом.

Дополнили топ-10 Окон ("Альпин"), Хэмилтон ("Мерседес"), Феттель ("Астон Мартин"), Алонсо ("Альпин"), Расселл ("Мерседес"), Латифи ("Уильямс") и Норрис ("Макларен"). Самый быстрый круг остался у пилота "Альфа Ромео" Чжоу – 1:44.411.

Классификация Гран-при Японии-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхио Перес (+27.066)
  3. Шарль Леклер (+31.763)

К слову, ранее ФИА утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2023.

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Формула-1