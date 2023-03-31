Ferrexpo сплатила у 2022 році 6,3 млрд гривень податків
За минулий рік компанія Ferrexpo сплатила податків у бюджети всіх рівнів на загальну суму 6,3 млрд грн. Попри падіння обсягів виробництва на 46% і зниження цін на світових ринках на залізорудну сировину на 24%, компанія збільшила суму платежів у місцеві бюджети на 13% та суму рентних платежів - на 70%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ferrexpo.
Як зазначає GMK center, суттєве збільшення суми рентних платежів зумовлено змінами в Податковому кодексі щодо механізму нарахування ренти за користування надрами для видобування залізних руд.
Ferrexpo є ключовим платником податків регіону, що забезпечує розвиток 50-тисячного міста Горішні Плавні. Так, за минулий рік до бюджету Горішньоплавнівської громади від підприємства надійшло 534 млн гривень. За розрахунками GMK center - 64% від усіх податкових надходжень до місцевого бюджету.
Крім того, у 2022 році компанія внесла до обласного бюджету 840 млн гривень, а це близько 29% від усіх надходжень до бюджету Полтавщини.
Сумарно за останні п’ять років Ferrexpo поповнила державну скарбницю всіх рівнів на $725 млн.