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Ferrexpo сплатила у 2022 році 6,3 млрд гривень податків

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П'ятниця 31 березня 2023 19:31
Ferrexpo сплатила у 2022 році 6,3 млрд гривень податків Фото: Ferrexpo сплатила у 2022 році 6,3 млрд гривень податків (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За минулий рік компанія Ferrexpo сплатила податків у бюджети всіх рівнів на загальну суму 6,3 млрд грн. Попри падіння обсягів виробництва на 46% і зниження цін на світових ринках на залізорудну сировину на 24%, компанія збільшила суму платежів у місцеві бюджети на 13% та суму рентних платежів - на 70%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ferrexpo.

Як зазначає GMK center, суттєве збільшення суми рентних платежів зумовлено змінами в Податковому кодексі щодо механізму нарахування ренти за користування надрами для видобування залізних руд.

Ferrexpo є ключовим платником податків регіону, що забезпечує розви­ток 50-тисячного міста Горішні Плавні. Так, за минулий рік до бюджету Горішньоплавнівської громади від підприємства надійшло 534 млн гривень. За розрахунками GMK center - 64% від усіх податкових надходжень до місцевого бюджету.

Крім того, у 2022 році компанія внесла до обласного бюджету 840 млн гривень, а це близько 29% від усіх надходжень до бюджету Полтавщини.

Сумарно за останні п’ять років Ferrexpo поповнила державну скарбницю всіх рівнів на $725 млн.

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