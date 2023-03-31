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Ferrexpo уплатила в 2022 году 6,3 млрд гривен налогов

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Пятница 31 марта 2023 19:31
Ferrexpo уплатила в 2022 году 6,3 млрд гривен налогов Фото: Ferrexpo уплатила в 2022 году 6,3 млрд гривен налогов (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За прошлый год компания Ferrexpo уплатила налоги в бюджеты всех уровней на общую сумму 6,3 млрд грн. Несмотря на падение объемов производства на 46% и снижение цен на мировых рынках на железорудное сырье на 24%, компания увеличила сумму платежей в местные бюджеты на 13% и сумму рентных платежей – на 70%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ferrexpo.

Как отмечает GMK center, существенное увеличение суммы рентных платежей обусловлено изменениями в Налоговом кодексе относительно механизма начисления ренты за использование недр для добычи железных руд.

Ferrexpo является ключевым налогоплательщиком региона, обеспечивающим развитие 50-тысячного города Горишние Плавни. Так, за прошлый год в бюджет Горноплавновской общины от предприятия поступило 534 млн. гривен. По расчетам GMK center - 64% от всех налоговых поступлений в местный бюджет.

Кроме того, в 2022 году компания внесла в областной бюджет 840 млн гривен, а это около 29% всех поступлений в бюджет Полтавщины.

Суммарно за последние пять лет Ferrexpo пополнила государственную казну всех уровней на $725 млн.

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