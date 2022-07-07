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Ferrexpo сократила производство до 4,8 млн т из-за логистических сложностей

Фото: Ferrexpo сократила производство до 4,8 млн т из-за логистических сложностей (ferrexpo com)
Автор: Артем Горовенко

За январь-июнь из-за логистических сложностей компания Ferrexpo сократила производство на 16%, до 4,8 млн т. Продажи компании за этот же период упали на 21%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

В настоящее время компания использует от одной до трех своих производственных линий по производству окатышей, что отражает проблемы с логистикой в Украине.

"Мы продолжаем работать и адаптировать наш бизнес в Украине по мере появления новых рисков. Наши производственные результаты во втором квартале 2022 год отражают решимость наших людей, наших поставщиков и наших клиентов. Что касается доступности логистики, то она остается самым большим ограничением для нашего бизнеса в настоящее время", - сказано в релизе.

Напомним, ранее Криворожский горно-металлургический комбинат ОАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) также заявил, что уменьшает на треть зарплаты работникам и сокращает объемы производства. Причина – проблемы с отгрузкой продукции и доставкой сырья на предприятие, а также рост затрат на логистику.

Ранее группа "Метинвест" также объявила об остановке добычи на трех ГОКах и снижен

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Ferrexpo