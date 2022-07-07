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Ferrexpo скоротила виробництво до 4,8 млн т через логістичні складнощі

Фото: Ferrexpo скоротила виробництво до 4,8 млн т через логістичні складнощі (ferrexpo com)
Автор: Артем Горовенко

За січень-червень через логістичні складнощі компанія Ferrexpo скоротила виробництво на 16%, до 4,8 млн т.продажі компанії за цей же період впали на 21%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

В цей час компанія використовує від однієї до трьох своїх виробничих ліній з виробництва окатишів, що відображає проблеми з логістикою в Україні.

"Ми продовжуємо працювати і адаптувати наш бізнес в Україні в міру появи нових ризиків. Наші виробничі результати у другому кварталі 2022 року відображають рішучість наших людей, наших постачальників і наших клієнтів. Що стосується доступності логістики, то вона залишається найбільшим обмеженням для нашого бізнесу зараз", - сказано в релізі.

Нагадаємо, раніше Криворізький гірничо-металургійний комбінат ВАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) також заявив, що зменшує на третину зарплати працівникам і скорочує обсяги виробництва. Причина - проблеми з відвантаженням продукції та доставкою сировини на підприємство, а також зростання витрат на логістику.

Раніше група "Метінвест" також оголосила про зупинку видобутку на трьох ГЗК і знижений

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Ferrexpo