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"Феррарі" змінить традиційні кольори на Гран-прі Маямі

Маямі, Вівторок 23 квітня 2024 16:52
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"Феррарі" змінить традиційні кольори на Гран-прі Маямі Фото: Скудерія буде іншою у Флориді (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Легендарна стайня Формули-1 "Феррарі" анонсувала спеціальну ліврею для першого американського етапу в сезоні-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autosport.

Скудерія відмовиться від традиційного забарвлення боліда на цьогорічний Гран-прі Маямі. Зміни присвячені ювілею появи "Феррарі" на американському ринку.

На честь 70-річчя присутності в Штатах італійська команда долучить до звичної лівреї два відтінки синього – Azzurro La Plata та Azzurro Dino. Перша барва – світліша та використовувалася в комбінезонах пілотів "Феррарі" минулого Сьортіса, Еймона та Лауди. Друга – темніша з екіпірування Регаццоні.

Скудерія покаже ліврею безпосередньо в США. Дата презентація наразі офіційно не затверджена. Гран-прі Маямі відбудеться 3-5 травня.

Що відомо про "Феррарі"

Легендарна італійська стайня, дебютувала у Формулі-1 в 1950 році з Гран-прі Монако, найстаріша та найуспішніша команда чемпіонату світу. Чинні пілоти – Шарль Леклер і Карлос Сайнс.

За десятиліття виступів гонщики Скудерії здобули 243 перемоги та 807 разів зійшли на подіум. Дев'ять пілотів "Феррарі" оформили 15 титулів чемпіона світу – Аскарі (двічі), Фанхіо, Хоторн, Філ Хілл, Сьортіс, Лауда (двічі), Шектер, Міхаель Шумахер (5 разів), Райкконен. Команда виграла 16 Кубків конструкторів (останній – у 2008 році).

Уболівальників "Феррарі" по всьому світу називають тіфозі. У різні роки італійська стайня постачали двигуни та інші компоненти низці конкурентів – "Мінарді", "Торо Россо", "Ред Буллу", "Зауберу", "Хаасу" тощо.

До слова, раніше Ферстаппен здобув впевнену перемогу в Шанхаї.

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