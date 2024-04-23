"Феррари" сменит традиционные цвета на Гран-при Майами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autosport .

Скудерия откажется от традиционной расцветки болида на Гран-при Майами этого года. Изменения посвящены юбилею появления "Феррари" на американском рынке.

В честь 70-летия присутствия в Штатах итальянская команда привлечет к привычной ливрее два оттенка синего – Azzurro La Plata и Azzurro Dino. Первый цвет – более светлый и использовался в комбинезонах пилотов "Феррари" прошлого Сертиса, Эймона и Лауды. Вторая – более темная из экипировки Регаццони.

Скудерия покажет ливрею непосредственно в США. Дата презентации пока официально не утверждена. Гран-при Майами состоится 3-5 мая.

Что известно о "Феррари"

Легендарная итальянская конюшня, дебютировавшая в Формуле-1 в 1950 году с Гран-при Монако, старейшая и самая успешная команда чемпионата мира. Действующие пилоты – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

За десятилетие выступлений гонщики Скудерии одержали 243 победы и 807 раз взошли на подиум. Девять пилотов "Феррари" оформили 15 титулов чемпиона мира – Аскари (дважды), Фанхио, Хоторн, Фил Хилл, Сертис, Лауда (дважды), Шектер, Михаэль Шумахер (5 раз), Райкконен. Команда выиграла 16 Кубков конструкторов (последний – в 2008 году).

Болельщиков "Феррари" по всему миру называют тифози. В разные годы итальянская конюшня поставляла двигатели и другие компоненты ряду конкурентов – "Минарди", "Торо Россо", "Ред Буллу", "Зауберу", "Хаасу" и т. д.