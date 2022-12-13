"Феррари" определилась с новым главой конюшни: кто будет руководить Скудерией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни .

Фредерик Вассер – новый босс Скудерии. 54-летний специалист ради работы в Маранелло покинул "Альфа Ромео".

Французский менеджер являлся главным кандидатом на вакантную должность. До появления в автогонках он изучал воздухоплавание и инженерное дело. В середине 90-х основал команду ASM для выступлений во французской Формуле-3. Позже вместе с Николя Тодтом организовал команду ART, которая взяла чемпионские титулы в GP2 с Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном.

В сезоне-2016 возглавил возрожденную команду Формулы-1 "Рено". В 2017-2022 гг. работал на руководящих должностях в Заубере, который последние 4 сезона выступал под брендом Альфа Ромео.

Вассер прервет 15-летнюю гегемонию итальянцев во главе "Феррари". Последний иностранец руководил Скудерией в 1993-2007 гг. Им был соотечественник нового босса – Жан Тодт, с которым во главе конюшня завоевала 6 чемпионских титулов и 8 Кубков конструкторов.