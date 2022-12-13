"Феррари" определилась с новым главой конюшни: кто будет руководить Скудерией
Акционеры итальянской "Феррари" назначили нового руководителя команды вместо Маттии Бинотто, контракт с которым утратит силу 31 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.
Фредерик Вассер – новый босс Скудерии. 54-летний специалист ради работы в Маранелло покинул "Альфа Ромео".
Французский менеджер являлся главным кандидатом на вакантную должность. До появления в автогонках он изучал воздухоплавание и инженерное дело. В середине 90-х основал команду ASM для выступлений во французской Формуле-3. Позже вместе с Николя Тодтом организовал команду ART, которая взяла чемпионские титулы в GP2 с Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном.
В сезоне-2016 возглавил возрожденную команду Формулы-1 "Рено". В 2017-2022 гг. работал на руководящих должностях в Заубере, который последние 4 сезона выступал под брендом Альфа Ромео.
Вассер прервет 15-летнюю гегемонию итальянцев во главе "Феррари". Последний иностранец руководил Скудерией в 1993-2007 гг. Им был соотечественник нового босса – Жан Тодт, с которым во главе конюшня завоевала 6 чемпионских титулов и 8 Кубков конструкторов.
Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2022
К слову, ранее "Хонда" решила вернуться к роли моториста в Формуле-1.
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