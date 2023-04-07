"Феррарі" вирішила оскаржити штраф Сайнса: він втратив 12 очок у Мельбурні

Керівництво італійської стайні Королівських автоперегонів "Феррарі" витратило майже тиждень, аби наважитися вимагати перегляд штрафу для Карлоса Сайнса на Гран-прі Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport .

Скудерія направила Міжнародній автомобільній федерації (ФІА) запит щодо перегляду покарання для іспанського пілота. Команда намагатиметься скасувати 5-секундний штраф, який відкинув гонщика в протоколі на 12-те місце.

Сайнс завершив гран-прі на 4-й позиції та мав набрати 12 очок. Утім, перед останнім рестартом у гонці він був покараний за контакт із болідом Алонсо з "Астон Мартін". Оскільки етап пелотон фактично завершував за автомобілем безпеки, то іспанець із "Феррарі" не встиг відірватися на безпечну відстань, щоб не втратити місце в заліковій зоні.

Головним аргументом Скудерії стануть інші аварії, що відбулися фактично паралельно з інцидентом між Сайнсом і Алонсо. Контакти між Оконом і Гаслі (обидва – "Альпін") та Сарджентом із "Вільямса" з де Врізом ("Альфа Таурі") стюарди Гран-прі Австралії залишили без уваги.

"Ми сподіваємося, що нам як мінімум нададуть можливість озвучити власні аргументи. Спорту вигідно, щоб після трьох аварій в одному повороті не було трьох різних рішень", – заявив бос "Феррарі" Фредерік Вассер.

ФІА справді може переглянути епізод із мотивацією розкриття нових обставин. Зокрема, італійська стайня планує долучити до розгляду дані телеметрії з боліда Сайнса. Проте, фактично всі схожі розгляди закінчувалися тим, що штрафи залишали чинними.