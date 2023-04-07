"Феррари" решила обжаловать штраф Сайнса: он потерял 12 очков в Мельбурне

Руководство итальянской конюшни Королевских автогонок "Феррари" потратило почти неделю, чтобы решиться потребовать пересмотра штрафа для Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport .

Скудерия направила Международной автомобильной федерации (ФИА) запрос о пересмотре наказания для испанского пилота. Команда будет пытаться отменить 5-секундный штраф, отбросивший гонщика в протоколе на 12-е место.

Сайнс завершил гран-при на 4-й позиции и должен был набрать 12 очков. Впрочем, перед последним рестартом в гонке он был наказан за контакт с болидом Алонсо из "Астона Мартина". Поскольку этап пелотон фактически завершал за автомобилем безопасности, испанец из "Феррари" не успел оторваться на безопасное расстояние, чтобы не потерять место в зачетной зоне.

Главным аргументом Скудерии станут другие аварии, случившиеся фактически параллельно с инцидентом между Сайнсом и Алонсо. Контакты между Оконом и Гасли (оба – "Альпин") и Сарджентом из "Уильямса" с де Вризом ("Альфа Таури") стюарды Гран-при Австралии оставили без внимания.

"Мы надеемся, что нам как минимум предоставят возможность озвучить собственные аргументы. Спорту выгодно, чтобы после трех аварий в одном повороте не было трех разных решений", – заявил босс "Феррари" Фредерик Вассер.

ФИА может пересмотреть эпизод с мотивацией вскрытия новых обстоятельств. В частности, итальянская конюшня планирует приобщить к рассмотрению данные телеметрии с болида Сайнса. Однако фактически все подобные разбирательства заканчивались тем, что штрафы оставляли в силе.