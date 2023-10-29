"Феррарі" стартуватиме з першого ряду перед Ферстаппеном на Гран-прі Мексики

Монегаск показав найкращий час у вирішальному сегменті суботніх заїздів. Він проїхав найшвидше коло за 1:17.116 хвилини.

У першій частині кваліфікації з боротьби вибули пілот "Вільямса" Сарджент, Норріс ("Макларен"), Стролл із "Астон Мартіна", гонщик "Хааса" Магнуссен і Окон ("Альпін"). Натомість у другій припинили виступи пілот "Альфа Таурі" Цунода, Албон ("Вільямс"), Алонсо з "Астон Мартіна", гонщик "Хааса" Хюлькенберг і Гаслі ("Альпін").

У третьому сегменті сенсацію підготували пілоти "Феррарі". Сайнс і Леклер почергово показали найкращий час, залишивши позаду дострокового чемпіона Ферстаппена ("Ред Булл"). У другій спробі конкуренти змогли лише підтягнутися до Леклера, але не випередити його.

Монегаск стартуватиме першим поруч із Сайнсом. Із другого ряду розпочнуть гонку Ферстаппен і пілот "Альфа Таурі" Ріккардо. Далі розташувалися Перес ("Ред Булл") і гонщик "Мерседеса" Хемілтон, Піастрі з "Макларена", Расселл ("Мерседес") і пілоти "Альфа Ромео" Боттас і Чжоу.

Гран-прі Мексики відбудеться в неділю, 29 жовтня. Старт призначений на 22:00 за київським часом. Тривалість – 71 коло.