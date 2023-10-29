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"Феррари" будет стартовать с первого ряда перед Ферстаппеном на Гран-при Мексики

Фото: Шарль Леклер не имел равных в Мексике в субботу (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификационные заезды на Автодроме имени братьев Родригесов в пригороде Мехико.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Монегаск показал лучшее время в решающем сегменте субботних заездов. Он проехал самый быстрый круг за 1:17.116 минуты.

В первой части квалификации из борьбы выбыли пилот "Уильямса" Сарджент, Норрис ("Макларен"), Стролл из "Астон Мартина", гонщик "Хааса" Магнуссен и Окон ("Альпин"). Во второй же прекратили выступления пилот "Альфа Таури" Цунода, Албон ("Уильямс"), Алонсо из "Астон Мартина", гонщик "Хааса" Хюлькенберг и Гасли ("Альпин").

В третьем сегменте сенсацию подготовили пилоты "Феррари". Сайнс и Леклер поочередно показали лучшее время, оставив позади досрочного чемпиона Ферстаппена ("Ред Булл"). Во второй попытке конкуренты смогли лишь подтянуться к Леклеру, но не опередить его.

Монегаск стартует первым рядом с Сайнсом. Со второго ряда начнут гонку Ферстаппен и пилот "Альфа Таури" Риккардо. Далее расположились Перес ("Ред Булл") и гонщик "Мерседеса" Хэмилтон, Пиастри из "Макларена", Расселл ("Мерседес") и пилоты "Альфа Ромео" Боттас и Чжоу.

Гран-при Мексики состоится в воскресенье, 29 октября. Старт назначен на 22:00 по киевскому времени. Продолжительность – 71 круг.

 

К слову, ранее Хэмилтон потерял подиум Гран-при США из-за нетипичного нарушения.

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FerrariФормула-1