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"Феррари" с прорывом из второго ряда оформила дубль на Гран-при США

Остин, Воскресенье 20 октября 2024 23:41
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"Феррари" с прорывом из второго ряда оформила дубль на Гран-при США Фото: Шарль Леклер сумел выиграть с 4-й позиции (x.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Монегаск Шарль Леклер за рулем Скудерии победил на "Трассе Америк" в Остине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На старте претенденты на титул – пилот "Макларена" Норрис и Ферстаппен из "Ред Булла" – увлеклись борьбой и упустили рывок Леклера на первую позицию. Его напарник Сайнс остался третьим, оставив позади как раз британца из "Макларена".

В роли лидера пилот "Феррари" методически увеличивал превосходство над Ферстаппеном. После 15-ти кругов Леклер оторвался от нидерландца на 6.6 секунд, а после 25-ти – на 11.2. Тем временем Сайнс раньше поехал в боксы за свежей резиной, поэтому после пит-стопов дуэта лидеров разделил их.

Уже на 32-м круге монегаск возобновил лидерство. Зато "Макларен" решил "пересидеть" Ферстаппена на трассе. Как следствие, под занавес этапа действующий чемпион оказался под прессингом Норриса за 3-е место. Британец таки обошел нидерландца на 52-м круге, но оба побывали за пределами трассы, так что в финальный протокол пришлось вмешиваться стюардам.

В свою очередь Леклер хладнокровно довел гонку до победы, а Сайнс дополнил напарника на подиуме. Третьим финишировал Норрис, но получил 5-секундный штраф за нелегальный обгон. Итак, на пьедестал почета взошел Ферстаппен.

Классификация Гран-при США-2024:

  1. Шарль Леклер
  2. Карлос Сайнс (+8.562)
  3. Макс Ферстаппен (+19.412)

К слову, накануне Ферстаппен триумфовал в спринте Гран-при США.

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