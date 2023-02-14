"Феррарі" презентувала болід на новий сезон Формули-1

Презентація боліда відбулася на трасі "Фйорано" за присутності тіфозі Скудерії. Новинка стайні отримала ім'я SF23 і дизайн, схожий до торішньої версії машини.

Головна барва "Феррарі" традиційна – червона. Утім, окремі елементи боліда мають чорні ділянки. Зокрема, система безпеки Halo, верхня частина капоту двигуна, поверхні понтонів пофарбовані в темний колір. Їхня ж концепція залишилася попередньою – понтони матимуть заглиблення вгорі.

"Бути дуже задоволеним я не можу, оскільки я у "Феррарі". Це завжди виклик. У підсумку від мене чекають результат, перемоги "Феррарі". Хто з гонщиків її здобуде? Жодної різниці для нас немає. Вони отримають однакову допомогу, адже головне для нас, щоб "Феррарі" перемогла", – заявив бос команди Фредерік Вассер.

У прийдешньому сезоні кольори Скудерії захищатимуть Шарль Леклер і Карлос Сайнс. Монегаск та іспанець торік здобули 4 перемоги на двох. Цього вистачило лише для другого місця в Кубку конструкторів. Востаннє "Феррарі" здобувала титул чемпіона в 2007 році.