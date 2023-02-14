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"Феррарі" презентувала болід на новий сезон Формули-1

Фото: "Феррарі" SF23 із головними дійовими особами команди (ferrari.com)
Автор: Антон Федорців

Італійська стайня Королівських автоперегонів "Феррарі" показала машину на сезон-2023 чемпіонату світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

Презентація боліда відбулася на трасі "Фйорано" за присутності тіфозі Скудерії. Новинка стайні отримала ім'я SF23 і дизайн, схожий до торішньої версії машини.

Головна барва "Феррарі" традиційна – червона. Утім, окремі елементи боліда мають чорні ділянки. Зокрема, система безпеки Halo, верхня частина капоту двигуна, поверхні понтонів пофарбовані в темний колір. Їхня ж концепція залишилася попередньою – понтони матимуть заглиблення вгорі.

"Бути дуже задоволеним я не можу, оскільки я у "Феррарі". Це завжди виклик. У підсумку від мене чекають результат, перемоги "Феррарі". Хто з гонщиків її здобуде? Жодної різниці для нас немає. Вони отримають однакову допомогу, адже головне для нас, щоб "Феррарі" перемогла", – заявив бос команди Фредерік Вассер.

У прийдешньому сезоні кольори Скудерії захищатимуть Шарль Леклер і Карлос Сайнс. Монегаск та іспанець торік здобули 4 перемоги на двох. Цього вистачило лише для другого місця в Кубку конструкторів. Востаннє "Феррарі" здобувала титул чемпіона в 2007 році.

До слова, німецький автовиробник "Ауді" придбав перший пакет акцій стайні "Заубер".

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FerrariФормула-1