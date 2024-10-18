Ferrari представила екстремальний гіперкар F80: розкрито характеристики і ціни

Місце 6,3-літрового атмосферного V12 зайняв допрацьований бітурбомотор V6 на 3,0 літра, який дебютував на молодшій дорожній моделі Ferrari 296 GTB, а також використовується на гоночних болідах Ferrari 499P. Вперше для італійської марки використані турбокомпресори з вбудованими електромоторами. Всі механізми та системи двигуна були додатково посилені, у тому числі із застосуванням титанових деталей. У підсумку мотор розвиває 900 к.с. і 850 Нм.

Гібридна система включає три електродвигуни. Один електромотор Yasa розташований ззаду, виконуючи функції стартер-генератора. Він розвиває 81 к.с. але в режимі рекуперації під час гальмування здатний видати до 70 кВт. Восьмиступінчастий "робот" з двома зчепленнями відправляє всю тягу на задню вісь.

Два окремих електромотори на передній осі забезпечують машині задній хід, кожен з яких видає 142 к.с. Мотори об'єднані в єдиний блок з редукторами та інверторами, весь вузол повністю розроблений фахівцями Ferrari, а роздільне керування двигунами забезпечує контроль вектора тяги на передній осі. Тягова батарея розташована за сидіннями, вона має робочу напругу 800 вольт та ємність у 2,3 кВт*год.

Сукупна віддача всієї системи – 1200 к.с., що робить F80 найпотужнішим дорожнім автомобілем Ferrari за всю історію.. Повнопривідний гібрид розганяється до 100 км/год за 2,15 с, а до 200 км/год - за 5,75 с. Максимальна швидкість – 350 км/год.

Компанія загалом побудує 799 екземплярів Ferrari F80. За новинку прийдеться заплатити мінімум 3,6 млн євро. Перші товарні машини будуть відвантажені покупцям наприкінці 2025 року.