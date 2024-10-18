Ferrari представила экстремальный гиперкар F80: раскрыты характеристики и цены

Место 6,3-литрового атмосферного V12 занял доработанный битурбомотор V6 на 3,0 литра, дебютировавший на младшей дорожной модели Ferrari 296 GTB, а также используемый на гоночных болидах Ferrari 499P. Впервые для итальянской марки использованы турбокомпрессоры со встроенными электромоторами. Все механизмы и системы двигателя были дополнительно ужесточены, в том числе с применением титановых деталей. В результате мотор развивает 900 л.с. и 850 Нм.

Гибридная система включает три электродвигателя. Один электромотор Yasa расположен сзади, выполняя функции стартера-генератора. Он развивает 81 л. но в режиме рекуперации при торможении способен выдать до 70 кВт. Восьмиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями отправляет всю тягу на заднюю ось.

Два отдельных электромотора на передней оси снабжают машине задний ход, каждый из которых выдает 142 л.с. Моторы объединены в единый блок с редукторами и инверторами, весь узел разработан полностью специалистами Ferrari, а раздельное управление двигателями обеспечивает контроль вектора тяги на передней оси. Тяговая батарея расположена за сиденьями, имеет рабочее напряжение 800 вольт и емкость в 2,3 кВт*ч.

Совокупная отдача всей системы – 1200 л.с., что делает F80 самым мощным дорожным автомобилем Ferrari за всю историю. Максимальная скорость – 350 км/ч.

Компания построит 799 экземпляров Ferrari F80. За новинку придется заплатить минимум 3,6 млн. евро. Первые товарные машины будут отгружены покупателям в конце 2025 года.