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"Феррарі" показала болід на сезон-2024 і випустила його на трасу: відео

Фото: Болід Карлоса Сайнса на сезон-2024 (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Італійська стайня Формули-1 "Феррарі" продемонструвала зовнішній вигляд машини на прийдешній сезон чемпіонату світу. Оновлений болід подолав перші метри на автодромі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

 

Скудерія вперше показала SF-24 на сезон-2024 Королеви автоспорту. Змагальний рік у складі стайні проведуть Шарль Леклер і Карлос Сайнс.

Монегаск та іспанський гонщик випробували болід на трасі. Дизайн "Феррарі" зазнав косметичних змін. Машина виконана в традиційному червоному кольорі. Назви спонсорів на носовій частині боліда та команди на задньому крилі виконані в білих барвах. Номери гонщиків також отримали жовті контури.

Оновлена "Феррарі" виїхала на трасу передусім із маркетинговою метою. Болід фільмували та фотографували з різних ракурсів. Окрім того, перші кілометри в реальних умовах дозволять перевірити новинки та налаштування, з якими інженери працювали взимку.

Сезон-2023 "Феррарі" завершила на третій сходинці в Кубку конструкторів. Скудерія набрала 406 очок і лише на три пункти відстала від "Мерседеса". Леклер випередив Сайнса за кількістю очок, але іспанець здобув для стайні єдину перемогу за рік (Сінгапур).

 

 

До слова, раніше пригадали співпрацю "Феррарі" з чемпіонами світу на фоні переходу Хемілтона.

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FerrariФормула-1