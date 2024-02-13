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"Феррари" показала болид на сезон-2024 и выпустила его на трассу: видео

Фото: Болид Карлоса Сайнса на сезон-2024 (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Итальянская конюшня Формулы-1 "Феррари" продемонстрировала внешний вид машины на предстоящий сезон чемпионата мира. Обновленный болид преодолел первые метры на автодроме.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды.

 

Скудерия впервые показала SF-24 на сезон-2024 Королевы автоспорта. Соревновательный год в составе конюшни проведут Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Монегаск и испанский гонщик опробовали болид на трассе. Дизайн "Феррари" претерпел косметические изменения. Машина выполнена в традиционном красном цвете. Названия спонсоров на носовой части болида и команды на заднем крыле исполнены в белых красках. Номера гонщиков также получили желтые контуры.

Обновленная "Феррари" выехала на трассу, прежде всего, с маркетинговой целью. Болид снимали на видео и фотографировали с разных ракурсов. Кроме того, первые километры в реальных условиях позволят проверить новинки и настройки, с которыми инженеры работали зимой.

Сезон-2023 "Феррари" завершила на третьей строчке в Кубке конструкторов. Скудерия набрала 406 очков и всего на три пункта отстала от "Мерседеса". Леклер опередил Сайнса по количеству очков, но испанец одержал для конюшни единственную победу за год (Сингапур).

 

 

К слову, ранее вспомнили сотрудничестао "Феррари" с чемпионами мира на фоне перехода Хэмилтона.

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FerrariФормула-1