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"Феррарі" підготувала комбінезони в стилі ретро на домашній гран-прі Формули-1

Маранелло, Понеділок 28 серпня 2023 15:59
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"Феррарі" підготувала комбінезони в стилі ретро на домашній гран-прі Формули-1 Фото: Карлос Сайнс і Шарль Леклер не тішать результатами цьогоріч (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Італійська стайня "Феррарі" вирішила розрадити вболівальників у важкий сезон-2023 стильним оновленим екіпіруванням перед гонкою в Монці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter команди.

Гран-прі Італії цьогоріч відбудеться 1-3 вересня. Традиційно прийматиме етап автодром "Монца" в однойменному місті на північ від Мілана. Старт гонки в неділю призначений на 16:00 за київським часом.

Скудерія презентувала ретрокомбінезони перед домашнім гран-прі. При створенні екіпірування дизайнери використали три основні барви – червону, чорну та жовту. Верхня частина стала переважно червоно-жовтою з фірмовим написом Ferrari чорним кольором.

Представили нові комбінезони основні пілоти стайні – Шарль Леклер і Карлос Сайнс. Цьогоріч вони вдвох набрали менше очок (201 пункт), ніж лідер загального заліку Макс Ферстаппен (339 балів). "Феррарі" не виграла жодної гонки, а на подіумах її пілоти побували лише тричі.

"Із запасом мій улюблений комбінезон. Виглядає неймовірно", – лаконічно відгукнувся про новинку Леклер, який не зміг фінішувати на Гран-прі Нідерландів у Зандворті напередодні.

До слова, раніше Масса розпочав боротьбу за втрачений титул сезону-2008.

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Ferrari Формула-1
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