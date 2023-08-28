ua en ru
Пн, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Феррари" подготовила комбинезоны в стиле ретро на домашний гран-при Формулы-1

Маранелло, Понедельник 28 августа 2023 15:59
UA EN RU
"Феррари" подготовила комбинезоны в стиле ретро на домашний гран-при Формулы-1 Фото: Карлос Сайнс и Шарль Леклер не радуют результатами в этом году (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Итальянская конюшня "Феррари" решила скрасить болельщикам тяжелый сезон-2023 стильной обновленной экипировкой перед гонкой в Монце.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Twitter команды.

Гран-при Италии состоится 1-3 сентября. Традиционно принимать этап будет автодром "Монца" в одноименном городе к северу от Милана. Старт гонки в воскресенье назначен на 16:00 по киевскому времени.

Скудерия представила ретро-комбинезоны перед домашним гран-при. При создании экипировки дизайнеры использовали три основных цвета – красный, черный и желтый. Верхняя часть стала преимущественно красно-желтой с фирменной надписью Ferrari черным цветом.

Представили новые комбинезоны основные пилоты конюшни – Шарль Леклер и Карлос Сайнс. В этом году они вдвоем набрали меньше очков (201 пункт), чем лидер общего зачета Макс Ферстаппен (339 баллов). "Феррари" не выиграла ни одной гонки, а на подиумах ее пилоты побывали всего трижды.

"С запасом мой любимый комбинезон. Выглядит невероятно", – лаконично отозвался о новинке Леклер, который не смог финишировать на Гран-при Нидерландов в Зандворте накануне.

К слову, ранее Масса начал борьбу за потерянный титул сезона-2008.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ferrari Формула-1
NEWS
Греция может передать Украине 100 танков Leopard-1 в рамках сделки с Германией, - СМИ
Греция может передать Украине 100 танков Leopard-1 в рамках сделки с Германией, - СМИ
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги