"Феррарі" отримала несподівану кадрову проблему на фініш сезону Формули-1: що трапилося

Скудерія "постраждала" через дебютанта сезону Олівера Бермана. Резервний пілот італійської команди повинен був взяти участь у вільній практиці на Гран-прі Абу-Дабі.

Однак, тепер "Феррарі" змушена шукати заміну британцю. Упродовж сезону кожна стайня зобов'язана віддати два заїзди юніорам. Скудерія на старті сезону запланувала цю роль для Бермана на етапах у Мехіко та Абу-Дабі, але тепер він не підпадає під критерії молодого пілота.

Цьогоріч британський гонщик дебютував у Формулі-1. Він тричі підміняв основних пілотів. Зокрема, одного разу Берман замінив іспанця з "Феррарі" Сайнса та двічі – данського гонщика "Хааса" Кевіна Магнуссена. Натомість для статусу молодого пілота треба мати не більше двох гран-прі за плечима.

Не світить "Феррарі" скористатися послугами й іншого резервіста – росіянина з паспортом Ізраїлю Роберта Шварцмана. Він цьогоріч уже проїхав дві практики за "Кік Заубер". Як наслідок, "молодим пілотом" Скудерії в Абу-Дабі стане 28-річний Антоніо Фуоко.

Хто такий Антоніо Фуоко

Уродженець містечка Каріаті, гонщик "Феррарі" в серії World Endurance Championship (WEC). Дебютував у картингу в 4 роки та змагався в різноманітних європейських чемпіонатах. У 2013 році став чемпіоном "Формули-Рено 2.0 Альпи".

У сезоні-2014 змагався у Формулі-3, а наступні два роки провів у GP3 Series. У 2017-2018 рр. виступав у Формулі-2 за "Прему" та "Хароуз", але запрошення в F1 на роль бойового пілота не отримав. Із 2015-го належить до структури "Феррарі" в статусах гонщика розвитку та тест-пілота.

Цьогоріч разом із Мігелем Моліною і Нікласом Нільсеном виграв "24 години Ле-Мана" за кермом Ferrari 499P. Ця ж трійка програла чемпіонські перегони в WEC представникам "Порше".