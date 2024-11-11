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"Феррари" получила неожиданную кадровую проблему на финиш сезона Формулы-1: что произошло

Фото: Антонио Фуоко будет пилотировать болид 2024 года (ferrari.com)
Автор: Антон Федорцив

Конюшня Королевы автоспорта "Феррари" столкнулась с дефицитом гонщиков на решающий отрезок сезона. Правда, позиции Шарля Леклера и Карлоса Сайнса вне опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPEEDWEEK.

Скудерия "пострадала" из-за дебютанта сезона Оливера Бермана. Резервный пилот итальянской команды должен был поучаствовать в свободной практике на Гран-при Абу-Даби.

Однако теперь "Феррари" вынуждена искать замену британцу. В течение сезона каждая конюшня обязана отдать два заезда юниорам. Скудерия на старте сезона запланировала эту роль для Бермана на этапах в Мехико и Абу-Даби, но теперь он не подпадает под критерии молодого пилота.

В этом году британский гонщик дебютировал в Формуле-1. Он трижды подменял основных пилотов. В частности, однажды Берман заменил испанца "Феррари" из Сайнса и дважды – датского гонщика "Хааса" Кевина Магнуссена. Для статуса молодого пилота нужно иметь не более двух гран-при за плечами.

Не светит "Феррари" воспользоваться услугами и другого резервиста – россиянина с паспортом Израиля Роберта Шварцмана. Он уже проехал две практики за "Кик Заубер". Как следствие, "молодым пилотом" Скудерии в Абу-Даби станет 28-летний Антонио Фуоко.

Кто такой Антонио Фуоко

Уроженец города Кариати, гонщик "Феррари" в серии World Endurance Championship (WEC). Дебютировал в картинге в 4 года и соревновался в различных европейских чемпионатах. В 2013 году стал чемпионом "Формулы-Рено 2.0 Альпы".

В сезоне-2014 соревновался в Формуле-3, а следующие два года провел в GP3 Series. В 2017-2018 гг. выступал в Формуле-2 за "Прему" и "Хароуз", но приглашения в F1 на роль боевого пилота не получил. С 2015-го входит в структуру "Феррари" в качестве гонщика развития и тест-пилота.

В этом году вместе с Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном выиграл "24 часа Ле-Мана" за рулем Ferrari 499P. Эта же тройка проиграла чемпионскую гонку в WEC представителям "Порше".

К слову, ранее составили подборку новых спортивных сериалов с документалкой о Ферстаппене.

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FerrariФормула-1